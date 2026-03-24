秋篠宮家の次女・佳子さまは静岡県にある南米の子どもたちが通う学校を訪れ、交流されました。24日午後2時頃、佳子さまは浜松市にあるブラジルやペルーの子どもたちが通う学校を訪問し、小学生が音楽に合わせて日本語を学ぶ授業に飛び入りで参加されました。こども：あなたのお誕生日いつですか？佳子さま：12月29日です。引き続き、佳子さまはペルーの民族舞踊と日系ブラジル人の子どもによる和太鼓の演奏を手拍子を取りながら鑑