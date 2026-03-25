大阪府熊取町の小中学校で、下痢や嘔吐の症状が見られる体調不良者が数百人規模で確認されている問題。 泉佐野保健所は、ノロウイルスによる食中毒と断定し、泉佐野市内の給食パン業者に5日間の営業停止命令を下しました。 大阪府熊取町によると、同町立の小中学校では、3月24日までの約1週間で、小学校で482人（児童415人・教職員67人）、中学校で151人（生徒136人・教職員15人）が下痢や嘔吐などの症状を訴えました。 この問