子どもが学校に通っているうちは、ママ友との付き合いもあることでしょう。情報交換をしたり子ども同士が遊ぶために必要なコミュニケーションを取ったり。そんな中、ママスタコミュニティに「ママ友がいなくて孤独」という投稿が寄せられました。投稿者さんはこれまで3人のお子さんを幼稚園に送迎してきたものの、ママ友と呼べる人が1人もできずに落ち込んでいます。『今朝、いつものように幼稚園に行ったら明るくて可愛いママさん