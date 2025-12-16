さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。12月15日（月）に放送された同番組では、“テレビの裏方の本音”として「2025年覚醒したと思う芸人ランキング」が発表された。1位の芸人が発表されると、納得のいかない井口と久保田は不満を爆発させ…。【映像】“2025年覚醒したと思う芸人ランキング”10位〜1位今回