“2025年覚醒したと思う芸人”1位の名前にM-1チャンピオンの怒り爆発！「NHK出たら1位かよ！」

さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

12月15日（月）に放送された同番組では、“テレビの裏方の本音”として「2025年覚醒したと思う芸人ランキング」が発表された。

1位の芸人が発表されると、納得のいかない井口と久保田は不満を爆発させ…。

【映像】“2025年覚醒したと思う芸人ランキング”10位〜1位

今回は、バラエティ番組のスタッフ82人に聞いた“2025年覚醒したと思う芸人”がランキング形式で発表された。

1年前に行われた同企画では、1位はひょうろくだった。井口と久保田は2025年の1位を予想するが、久保田が「ここにきて津田じゃない？」と津田篤宏（ダイアン）の名前を挙げると、井口も「あ、津田さんだ！ 絶対1位津田さんです。CMとかとんでもないし」と同意。津田ということで2人の意見が一致した。

2025年のランキングが10位から紹介されていくと、2位で津田の名前が発表される。2人は「津田さん2位なんだ」と驚きつつ、「1位は誰だ？」と考え込んでいた。

そして1位として発表されたのは、2025年もひょうろくだった。昨年も1位だったため、久保田は「どういうこと？」と戸惑いを隠せない。

“バラエティはもちろん、映画、ドラマにも多数出ているのがすごい”といった選評に、井口は「去年じゃないの？」と疑問を呈しつつ「今年流行語に入ってるしなあ」とも。

とはいえやはり納得がいかないようで、井口は「去年も1位で今年も1位なの？どういうことなんだよ！」と声を荒らげる。「2025年こんなに僕らが汗かいてやってきたのに、ひょうろくが一番覚醒したのか今年！」とヒートアップすると、「誰なんだよこれ入れてるやつ！『水曜日のダウンタウン』とさらば青春の光のYouTubeばっかり見てるんだろ！」と止まらなくなってしまった。

井口を見て大笑いしていた久保田も「NHK出たら1位かよ！」と不満をぶちまけていた。