スノーボード・ハーフパイプ男子で２０２２年北京五輪金メダルの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）は１５日、オークリー原宿店（東京・渋谷区）で「平野歩夢シグネチャーゴーグル発売記念イベント」に出席した。平野自身がデザインを手がけたゴーグルのバンドの部分には「命」という文字が記された。オークリーの担当者と３か月ほど何度もやり取りを行い、完成したデザイン。競技⼈⽣と大切な家族への思いが込めら