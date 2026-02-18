４大会連続出場で２２年北京五輪金メダリストの平野歩夢（２７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が１８日、羽田空港着の航空機で帰国した。ファンからは「おかえり〜」の声が飛んだ。ハーフパイプでは８６・５０点で７位に終わったが、大会直前に負った骨盤など複数カ所の骨折から２７日で、驚異的な回復力と執念で王者の誇りを刻みつけた。試合後は「本当に生きるか、死ぬかそういう覚悟をもって挑んだつもり。最後決めきれなくて