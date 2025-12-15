イタリアで、逃亡犯が広場のキリスト降誕の等身大の人物像になりすますも、発見され、逮捕された。イタリア紙ラ・ガゼッタ・デル・メッツォジョルノが先日、報じた。イタリア・プッリャ州レッチェ県ガラトーネ市のクロチフィッソ広場に自治体が設置したプレゼーペ（クリスマス時期に設置される伝統的なキリスト降誕の情景展示）には、等身大のリアルな人物像が並んでいた。ガラトーネ市長のフラヴィオ・フィローニ氏は「最初