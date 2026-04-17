『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』のファイナル予告と新アートが解禁された。2026年5月22日（金）の日米同時公開を約1か月後に控え、マンダロリアンとグローグーのエモーショナルな絆、そして映画館向きの大スケールアクションがいよいよその全貌を見せ始めている。 2019年の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜