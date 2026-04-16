ドローンによるロシアの攻撃で損壊したキーウの住居用ビル/Alina Smutko/Reuters（CNN）ウクライナ当局は16日、ロシアが今年に入って最大規模となるドローン（無人機）とミサイルの集中攻撃をウクライナに対して仕掛け、国内各地で10数人が死亡、100人以上が負傷したと発表した。地方当局およびウクライナ国家緊急事態局によると、ロシアの攻撃により建物が損壊し火災が発生。国内各地で子ども1人を含む少なくとも16人が死亡した。