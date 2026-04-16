4月13日、女優の若村麻由美が、Instagramで宮沢りえとのツーショット写真を投稿した。宮沢はビジュアルの変化が心配されているようだ。若村は《りえちゃんが自撮りしてくれました 初共演ですが既にメアリーの虜》とつづり、宮沢が撮影したことを明かした。「2人は4月8日から5月31日まで上演される舞台『メアリー・ステュアート』で主演を務めます。同作はスコットランド女王のメアリーとイングランド女王のエリザベス一世の生