米メリーランド州にある海軍航空基地で、着陸態勢に入る「MQ4Cトライトン」無人機/U.S. Navy/Handout/Reuters/File（CNN）米海軍は先週、所有する中で最も高価な部類の航空機をペルシャ湾上空で失った模様だ。14日に発表された海軍安全司令部の報告書によると、「MQ4Cトライトン」ドローン（無人機）が9日に墜落した。作戦の安全保障上の理由から、墜落地点は非公開とされている。CNNが航空機追跡サイトの「フライトレーダー24」の