〈「首発見」「腕、足、見つかる」遺体は切断され8か所に…「持ち前の美貌から、どの店でもNo.1」28歳“銀座の女王”はなぜ殺された？〉から続く1967（昭和42）年11月。いまから60年近く前、28歳で銀座のクラブのマダムにのし上がった女性が金のもつれなどから23歳の男に殺され、バラバラにされて各所に捨てられた。当時の時代の空気、殺害された女性「M」の実像、そして犯人の男「K」に下された判決は……。【実際の写真】「“