年末の名物番組がひとつ、姿を消した。1990年に始まった『明石家サンタの史上最大のクリスマスプレゼントショー』（フジテレビ系）だ。この記事のすべての写真を見る司会を務める明石家さんまはラジオで、「フジテレビさんの諸事情でできない」と語ったが―─。代わりに『さんまのお笑い向上委員会クリスマス生放送SP』が放送されるとあって「諸事情」についてはよくわからない。ビッグ3のビートたけしとタモリは隠居モード