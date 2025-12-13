スターバックス リザーブ ロースタリー 東京、京都の工房とコラボした縁起物を12月13日発売オリコンニュース

スターバックスコーヒージャパン 干支や縁起物のアイテムを発売

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • スターバックスは13日から、干支や縁起物のアイテムを発売する
  • 伝統の御所人形や縁起物の招き猫に加え、縁起のよいアイテムの数々が登場
  • サンタクロースや雪だるまなどのモチーフをあしらった「クリスマス土鈴」も
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 0歳男児がはしか感染 1日に入国
  2. 2. アジア人揶揄? 写真が批判集める
  3. 3. 眩しく…20歳女が親子をはねたか
  4. 4. BE:FIRST・LEO モデルと交際か
  5. 5. 日テレ内に徹底した箝口令か
  6. 6. チェンソーマン イッキ見上映へ
  7. 7. 今年の漢字は「熊」京都で発表
  8. 8. 「THE FIRST TAKE」で初の演歌
  9. 9. 室井佑月氏怒り「もう離婚して」
  10. 10. 俳優の望月祐治さん 11月に死去
  1. 11. DAISOより100円安い セリア凄い
  2. 12. アスクル 74万件の個人情報流出
  3. 13. 「鉄腕DASH」打ち切りの空気か
  4. 14. 横山裕が骨折 フジテレビが発表
  5. 15. 「すり替え」中国大使館X荒れる
  6. 16. 中国エースが日本選手とお喋り
  7. 17. 星野監督と関係あった? 有働告白
  8. 18. フェイクマミー最終回 逆に怖い
  9. 19. 郵便物245件不明 植え込みで発見
  10. 20. 密会相手が退職「奥さんは憔悴」
  1. 1. 0歳男児がはしか感染 1日に入国
  2. 2. アジア人揶揄? 写真が批判集める
  3. 3. 眩しく…20歳女が親子をはねたか
  4. 4. 今年の漢字は「熊」京都で発表
  5. 5. 「鉄腕DASH」打ち切りの空気か
  6. 6. 郵便物245件不明 植え込みで発見
  7. 7. 密会相手が退職「奥さんは憔悴」
  8. 8. 大病の手前だった…妻の勘に驚き
  9. 9. 滑走路逸脱 重大インシデント
  10. 10. 中国が「訪日禁止」指示できぬ訳
  1. 11. 前澤友作氏「課税強化」に疑問
  2. 12. 輪島ビル倒壊 くい破壊が要因か
  3. 13. 空腹時に避けるべき NG朝食3選
  4. 14. 慢性炎症の原因物質「HLF」特定
  5. 15. 地球上最悪の侵略的植物がついに
  6. 16. クリスマス「予定ナシ」半数超に
  7. 17. 復活ならず 一部フロア完全閉鎖
  8. 18. UberEats 低所得者ほど利用する?
  9. 19. テレ朝転落死 撮影中だったか
  10. 20. 「国に奪われ…」東京都Xが波紋
  1. 1. 米山隆一氏に「いい加減にしろ」
  2. 2. れいわ議員 国会で政権を猛批判
  3. 3. 流行語 過労死遺族らが抗議の声
  4. 4. 何が便利？「温度調節ケトル」
  5. 5. 気象庁の地域名表示 改めさせる
  6. 6. おこめ券に続き「やってる感」
  7. 7. 超ホワイト企業退職し…衝撃結末
  8. 8. 集団万引き 日本でも処罰される?
  9. 9. 麻生氏 石破政権は「どよーん」
  10. 10. 性行為嫌う夫に妻が「妊娠宣言」
  1. 11. 明治安田元職員 顧客の2億円詐取
  2. 12. 博報堂黒字 電通は3期赤字のワケ
  3. 13. 後発情報対象の地震でない 発表
  4. 14. 自分の「便」が世界の⼈々の健康に役⽴つ！？ ″腸活″をリードする「マイクロバイオーム」とは――韓国の壮大ラボに潜入
  5. 15. 「前任の農水大臣」に再び脚光
  6. 16. 高市首相は約341万円　国家公務員に冬のボーナス支給　一般職の平均約70万2200円
  7. 17. AV新法の深刻な欠落 元女優告白
  8. 18. 議員定数減見送り、議論継続へ　自維、党首会談で確認案
  9. 19. PayPay決済ミスで…手紙に大反響
  10. 20. 配信者刺殺 犯人に同級生が驚き
  1. 1. 台湾が「CHINA」表記 韓国に反発
  2. 2. 中国経済 バブル崩壊時より深刻
  3. 3. 米が「台湾有事介入」示唆に言及
  4. 4. 世界で最も強い国ランク2025
  5. 5. 中で航空券強制キャンセル相次ぐ
  6. 6. ウクライナをEUに加盟させる案か
  7. 7. 照射問題 中国が日本と反論
  8. 8. ロシア 併合した州をロシア領に
  9. 9. 「30分も待たされ、料理も生臭かった」日本での食事を韓国女優が酷評…結婚記念日が“失敗”とも
  10. 10. 中国 高市首相の答弁に猛反発か
  1. 11. OpenAI「緊急事態」発令の現在
  2. 12. ズートピア2 中国では大ヒット
  3. 13. 中国の「北海道」が韓国に変貌か
  4. 14. 生後21カ月で100m泳ぎ切る 話題
  5. 15. 「中華ウスイロイルカ」が公開
  6. 16. 海中の嵐が「終末の氷河」を侵食
  7. 17. Stray Kids 世界トップ10入り
  8. 18. 小型機が走行中の車に直撃 米国
  9. 19. タイ下院解散、2月総選挙　首相、国境衝突中に決断
  10. 20. 米タイム誌が「今年の人」発表
  1. 1. 管理職にしてはいけない人の特徴
  2. 2. 三木谷氏「金融増税はやめて」
  3. 3. ひろゆき氏 金融資産が4〜5倍に
  4. 4. まるでキャバ嬢…母は泣いて謝罪
  5. 5. 小康状態 日銀が利上げで調整へ
  6. 6. 自動車総連 基本給の引き上げへ
  7. 7. 「株主優待」の魅力と注意点
  8. 8. 商品PRポスターに生成AIを→謝罪
  9. 9. ASKUL 個人情報約74万件の流出
  10. 10. 政治的影響? TikTok不具合に困惑
  1. 11. 刑務所の食事は本当にまずいのか
  2. 12. スタバ「また来たくなる仕掛け」
  3. 13. 自筆遺言 招きやすいトラブル
  4. 14. グランディハウス 自信を見せる?
  5. 15. なぜ? 新神戸駅直結も空室70%　
  6. 16. 米オープンAIに約1550億円を出資
  7. 17. 発達障害? 小4男児の本当の原因
  8. 18. 堀江氏「幼い日の食卓」語る
  9. 19. 「年末の挨拶」どうすればいい?
  10. 20. 「年収の壁」はパートにも影響
  1. 1. 楽モバに乗り換えたらヤバかった
  2. 2. ダイソーの「耳かきカメラ」
  3. 3. LINEの隠しスタンプ入手する方法
  4. 4. UNIQLO ヒートテック素材の毛布
  5. 5. 3.5億円突破 中国Liber Novo
  6. 6. マイナの守り チタン製ケース
  7. 7. OpenAIが「GPT-5.2」発表、Gemini急伸で“コードレッド”発動下の最新AIモデル
  8. 8. 東アジアの1人当たりGDPを可視化
  9. 9. 省スペース設置＆自在に位置調整できる！モバイルモニター・タブレット用クランプアームホルダー
  10. 10. iPhoneのデュアルSIMモデルがやっぱり欲しいので、中国/香港版 iPhone XRを買った
  1. 11. 秋葉原マウスコンピューターで訊く！ 今週末から店舗限定セール、高性能GPUモデルや4K有機ELモデルに掘り出し物
  2. 12. FRONTIERが「限界突破！クリスマスセール」、PC買うなら今年中が吉？ 人気ゲーミング機が特価
  3. 13. マウスコンピューター、青森県沖東方地震被災者生活再建を支援
  4. 14. CTC、米Varonisのデータセキュリティソリューションを国内初提供
  5. 15. 傷・汚れに強い！シンプルな布張りオフィスチェア
  6. 16. カメラ搭載でリモート勤務ごっこに対応！ 「すみっコぐらしパソコン プレミアム」
  7. 17. 水のある暮らしをデザインするevery frecious × BEAMS 特別カラーモデルを使ってみた！
  8. 18. Apache Tomcatにリクエストスマグリングの脆弱性、更新を
  9. 19. 【高出力バッテリー！】これから買うなら45Wが狙い目だ！「 Baseusの充電器」を2製品レビューします
  10. 20. Google検索の「お気に入りの情報ソースを優先表示する機能」が世界中で提供されることに
  1. 1. 中国エースが日本選手とお喋り
  2. 2. 張本 中国語で「ごあいさつ」
  3. 3. えなこへ「すごい体してるなあ」
  4. 4. FIFAランク2位 イランに大激震
  5. 5. 勇退→八角理事長「一強体制」へ
  6. 6. F1角田 感謝の投稿が「大騒動」
  7. 7. 侍J&大谷直面 MLBから嫌がらせか
  8. 8. レッドブルでの初走行に「奇妙」
  9. 9. いつ履くんだ 桐生一馬の靴販売
  10. 10. SB デュプランティエ獲得決定的
  1. 11. 山本由伸WBC出場へ 朗希は見送り
  2. 12. ビッグマッチ実現に韓国が嘆き
  3. 13. 角中「税金しんどい」家売却か
  4. 14. 阿部監督にヤジ 巨人の異常事態
  5. 15. 川合俊一氏「命落としかねない」
  6. 16. 朗希記念トレカ 書き間違え疑惑?
  7. 17. 日本ハム・水谷　英国代表でのWBC出場可能性　父と祖父が旧英国領ナイジェリア出身
  8. 18. ローマに惨敗 前田大然を酷評
  9. 19. 遠藤航が足首負傷 数週間離脱へ
  10. 20. 羽生結弦 写真集「羽」を発売へ
  1. 1. BE:FIRST・LEO モデルと交際か
  2. 2. 日テレ内に徹底した箝口令か
  3. 3. チェンソーマン イッキ見上映へ
  4. 4. 「THE FIRST TAKE」で初の演歌
  5. 5. 室井佑月氏怒り「もう離婚して」
  6. 6. 俳優の望月祐治さん 11月に死去
  7. 7. アスクル 74万件の個人情報流出
  8. 8. 「すり替え」中国大使館X荒れる
  9. 9. 星野監督と関係あった? 有働告白
  10. 10. 横山裕が骨折 フジテレビが発表
  1. 11. フェイクマミー最終回 逆に怖い
  2. 12. 矢部 人気後輩芸人に無視される
  3. 13. 「気持ち悪い」DT＋の企画に賛否
  4. 14. 約1000台生産 幻の名車所有か
  5. 15. ジャンプ 原稿料や条件など発表
  6. 16. くるま 慶応大学を中退した理由
  7. 17. 嵐ツアー 妻夫木聡の思いに感動
  8. 18. 「酒のツマミ」来週で放送終了
  9. 19. ジョニデ撮影会の惨状に憤る声
  10. 20. 白血病のネイボール 数値が悪化
  1. 1. DAISOより100円安い セリア凄い
  2. 2. 「一味違う」米粉スイーツの魅力
  3. 3. 女性が出てこない トイレで何が
  4. 4. 「托卵」の秘密が娘にバレた日
  5. 5. ファンデ あえて暗めを選ぶ理由
  6. 6. 気になる白髪 「ぼかし」で解放
  7. 7. 大人女子必見 カーキのアウター
  8. 8. ZARAの「大きめトート」を厳選
  9. 9. パパはどこ? 子ども傷つくNG回答
  10. 10. ユニクロで冬コーデ 工夫ある4選
  1. 11. ハニーズのオールインワン紹介
  2. 12. 手軽なニット着回しテクニック
  3. 13. 実力派 ドンキで「買える」商品
  4. 14. 西友 お得なチラシを公開中
  5. 15. 東京コミコン 香港映画ファンも
  6. 16. こなれ見えするボブスタイル
  7. 17. 「レカルカ」受賞4製品の魅力
  8. 18. ココリス 限定「御年賀」発売
  9. 19. 「和多田」はなんて読む？佐賀県民なら楽勝…！？
  10. 20. 弟は闘病…7歳兄がサンタに手紙