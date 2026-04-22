2人の実業家の険悪な関係が再び露呈し、話題となっている。“ホリエモン”こと堀江貴文氏と、“ひろゆき”こと西村博之氏だ。「キャバクラの経費をめぐり、場外乱闘の様相を呈しています」（芸能記者）発端は4月19日、“青汁王子”こと実業家の三崎優太氏がXで《キャバクラ代を接待交際費として経費で落とせる仕組みを廃止すべき》《夜の店なんか行かなくても、昼間の会議室で決まるでしょ》と問題提起したことにあった。翌2