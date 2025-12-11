米フロリダ州でＢＭＷを盗んだ男が警察に対し、「Ｘ―ＭＥＮの命令で盗難車の中にテレポートされた。あなたたち警察が宇宙人から俺を救ってくれた」と言い訳した。そんな常軌を逸した様子が保安官のボディカメラ映像に記録されている。米紙ニューヨーク・ポストが１０日、報じた。カルビン・ジョンソン容疑者（３６）は８日、フロリダ州のオーモンドビーチのバイセンテニアル・パークで鍵がかかったまま放置されていたＢＭＷを