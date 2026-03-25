タレント・俳優・フリーアナウンサーの森香澄（30）がフジテレビほか『ニッポン 今だ！ラボ』（毎週水曜後9：54〜10：00※初回は後10：48〜10：54）のMCに就任し、10日に都内で行われた初回収録後囲み取材に登壇した。共にMCを務める今田耕司から”古巣”についていじられる場面があった。【集合ショット】にあってる…！研究員のような衣装で登場した今田耕司森香澄同番組は政府の政策をわかりやすく伝える番組。今田と共