◇第98回全国選抜高校野球大会第7日2回戦智弁学園（奈良）2―1神村学園（鹿児島）（2026年3月25日甲子園）第1試合では“ジョックロックVSゴジラ”の応援合戦が繰り広げられた。接戦で終盤を迎え、智弁学園のアルプス席は“代名詞”の「ジョックロック」、神村学園のアルプスでは「ゴジラのテーマ」を演奏してナインを鼓舞。タイブレークの延長10回、智弁学園が“魔曲”ジョックロックに乗って太田蓮（2年）の中犠飛