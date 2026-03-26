【目撃】ドジャースの大谷翔平投手（３１）が見せたのは、圧巻の奪三振ショーだけではなかった。２４日（日本時間２５日）、ドジャー・スタジアムで行われたエンゼルスとのオープン戦。０―３で敗れた一戦で「１番・ＤＨ兼投手」として二刀流出場した背番号１７は、４回終了時点で１１奪三振をマークし、球場の視線を一身に集めていた。その熱気の中で、ふと耳に残るひと言があった。４回の投球直後だった。大谷は顔をしかめるよ