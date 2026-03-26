ドジャースと衣料品ブランドの最大手「ユニクロ」が２５日（日本時間２６日）、ドジャースタジアムで会見を行い、ドジャースタジアムの中堅上部に設置した「ユニクロ」の巨大看板をお披露目した。ドジャースとユニクロはこの日までにパートナーシップ契約を締結。巨大看板以外にも左翼フェンス、右翼席上部、バックネット裏にユニクロの看板が出現した。ドジャース・大谷翔平投手（３１）には、「ユニクロ弾」の期待もかかる