まさかの?軽?で爆走だ。Ｆ１レッドブルのテスト兼リザーブドライバーを務める角田裕毅（２５）が２５日、都内で行われた「Ｆ１ＴＯＫＹＯＦＡＮＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２６」のトークショーに参加した。１年前にはレーシングブルズから昇格したものの結果を残せず、今季からリザーブに回っている。第３戦の日本グランプリ（ＧＰ＝鈴鹿、２９日決勝）を前に「いつでも復帰できるように準備している。パフォーマンスを出し