息ピッタリの”ズレてる”２人都心の川沿いを、お揃いのベンチコートを着て歩く男女。何がそんなに楽しいのか、２人はずっと笑顔で喋り続けていた──。11月中旬、都内・目黒川沿いで’26年１月期のテレビ朝日系列日10ドラマ『50分間の恋人』の撮影が行われていた。同ドラマで、松本穂香（28）と『Hey! Say! JUMP』伊野尾慧（35）がW主演する。「伊野尾演じるAIだけに心をひらく孤独なイケメン・甘海晴流（あまみはる）と、松本演