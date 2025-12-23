ÃæÅçÍµæÆ¤ÎÃ¦Âà¤ÈÇ®°¦ÊóÆ»¤Ï¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤ò¤¢¤¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£12·î20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ª¡Ø»³ÅÄÎÃ²ð¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óPremium¡Ù¤Ë¤Æ¡¢ÃÎÇ°ÐÒÍû¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿»³ÅÄ¡£¤³¤Î»þ¡¢°ËÌîÈø¤¬ÆÍÁ³¹æµã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Hey! Say! JUMP¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÍ­²¬Âçµ®¡¢ÃÎÇ°ÐÒÍû¡¢°ËÌîÈø·Å¤â¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£4¿Í¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤«¡¢»³ÅÄ¤Î²È¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿ÃÎÇ°¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í­²¬¤¬