¡Ö»ä¤Ï·è¤·¤ÆÈÈ¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·è¤·¤Æ¤¬ÉÕ¤­¤Þ¤¹¡×¡Ú²èÁü¡Û¡Öñ­»Ò¤Î²¦¾­¡×¼ÒÄ¹¤ò¼Í»¦¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæ¹¬ÍºÈï¹ð¡Ê59¡Ë¡£´ã¶À¤Î¥«¥é¡¼¥ì¥ó¥º¤«¤é¥«¥ß¥½¥ê¤Î¤è¤¦¤Ê±Ô¤¤ÌÜ¤¬ÇÁ¤¯¡£ÊÌ¤Î½Æ·â»ö·ï¤Ç¤Ï¹©Æ£²ñ¤Î¥Ò¥Ã¥È¥Þ¥ó¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£11·î26Æü¡¢µþÅÔÃÏÊýºÛÈ½½ê¤ÏÊª¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£ËµÄ°¿Í¤ÏÆþÇ°¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢ÄîÆâ¤Ë¤ÏËÉÃÆ¤Î»ÅÀÚ¤êÈÄ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£»ö·ï¤Î²ò·è¤òÁË¤ó¤Ç¤¤¤ë¡È2¤Ä¤ÎÆæ¡É¤È¤Ï¡©¡Ê¼Ì¿¿