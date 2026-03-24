電気自動車（ＥＶ）戦略で出遅れた日本勢の中で、ホンダは巻き返しの先頭に立つ、と期待されていただけに残念だ。ホンダは２０２６年３月期連結決算で、最終利益が最大６９００億円の赤字になる見通しだと発表した。主力の米国市場でＥＶの販売が振るわず、旗艦車種の開発中止などで最大１・３兆円の損失を計上する。最終赤字に陥るのは、上場以来、初めてだという。ＥＶ関連の損失は、２７年３月期までに最大２・５兆円にま