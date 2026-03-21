車の購入は、多くの人にとって大きな買い物だ。販売店での説明や見積もりの内容によって、判断が左右されることもある。初めて車を購入しようと販売店を訪れた田中健太さん（仮名・30代）も、見積もりの段階で思わぬやり取りを経験したという。想定より50万円高い見積もりに戸惑い数年前、29歳のときだった。週末の外出用に車を買おうと思い、新古車を扱う販売店を訪れた。高い車は考えておらず、軽自動車の購入を考えていた。展示