デビュー3年目にマイナーチェンジを実施？現在のホンダの「N-BOX」は、2023年10月にデビューした、3代目モデルとなります。2017年8月に登場した先代の2代目N-BOXは、デビューから3年目となる2020年12月にマイナーチェンジを実施しています。それを考えると、現在の3代目モデルが3年目となる今年（2026年）にマイナーチェンジを実施してもおかしくはありません。いったい、どのような内容のマイナーチェンジになるのかを考えて