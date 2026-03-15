夫婦で一緒に買い物に訪れたスーパーで、妻が夫にはねられ、死亡しました。 警察によりますと15日午後2時20分ごろ、三重県桑名市のスーパーの駐車場に、市内に住む81歳の男性が助手席に74歳の妻を乗せて軽自動車を止めました。 車から降りた妻が、駐車スペースにうまく駐車ができていないことに気づき、車の前を横切って、運転席側に回り込んで、座っていた夫に伝えました。 駐車をし