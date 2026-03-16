関東甲信の山地や山沿いで大雪となった2026年3月3日の夜。雪が降り積もる群馬県の山道をハイゼットS331V（4WD）で走行していた、青木一弘さん。【動画】救急車が雪道でスタック！怪我人が乗ってるのでみんなで救助すると、カーブの先に赤色灯が光っており、2車線を塞ぐように救急車がスタック。その際のドラレコ映像を、自身のYouTubeチャンネルDRIFT TEAM VOLTAGE』に投稿した青木さん。「雪道に降臨したヒーローたち」による「ス