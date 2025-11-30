自分大好き！なナルシスト男子と上手に付き合いたければ、変に刺激して話を面倒にしてしまうよりも、適度に構ってうまく転がしておくのが得策かもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「ナルシスト男子を簡単に喜ばせる『うまい相槌』」をご紹介します。【１】「いつもカッコいいね」と外見を褒める「外見に酔ってるんだから、外見を褒めるべし」（20代女性）というように、「カッコいい」