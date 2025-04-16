初対面の女の子と話すきっかけを見つけるのは、なかなか難しいもの。誰にでも使えそうな会話の切り口をいくつか用意しておくと、合コンなどで役立つかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性386名に聞いたアンケートを参考に「初対面でも怖くない！女の子との共通の話題を探るコツ」をご紹介いたします。【１】「あ！かわいいスマホカバーですね」と女の子がこだわっていそうなモノを褒める「ツッコまれると『待って