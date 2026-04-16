俳優の上戸彩がきょう16日放送のABCテレビ『やすとものいたって真剣です』（後11：23※関西ローカル）に出演する。【番組カット】自称「名カメラマン」芸人の写真に興味津々な上戸彩海原やすよともこが、ゲストの素顔に“真剣”に迫る同番組。普段は芸人たちが顔をそろえるが、今回は、滅多にバラエティ番組のロケに出演することのない上戸がスペシャルゲストとして登場する。「ツートライブのおもてなしドライブ」のゲス