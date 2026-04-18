絶倫は生命力にあふれている。そんなイメージを持つ人は多いだろう。だが実際には、精を出さないオスのほうが長生きするという結果が報告されている。さらに興味深いことに、卵を作れないメスは、むしろ寿命が短くなる。なぜ、生殖と寿命はここまで複雑な関係にあるのか。魚を使った研究から、「男女の寿命差」の意外な仕組みが見えてきた。※本稿は、細胞生物学者の吉森 保『私たちは意外に近いうちに老いなくなる』（日経BP）の