環境の変化や天気などで、春は自律神経が乱れやすい時期といわれています。そんなとき、精神的にどのような状況に陥りやすいのでしょうか。今の季節だからこそ気にしておきたい「メンタルの疲れ」のチェック方法について、心理カウンセラーのうるかすさんに聞きました。【要注意】えっ…うつリスク増！？これが確認すべき3つの危険サインです！「服が選べない」は自分のせいではない？Q.朝、着ていく服が決められなくなったり