アメリカでは法律によって家庭で蒸留酒を作る行為が禁止されています。この法律について蒸留酒愛好家団体のHobby Distillers Associationが違憲を訴えた結果、第5巡回区連邦控訴裁判所によって違憲状態を認める判決が下されました。United States Court of Appeals for the Fifth Circuit(PDFファイル)https://hobbydistillersassociation.com/wp-content/uploads/2026/04/McNutt-op.pdfHDA Wins in Fifth Circuit - Hobby Distill