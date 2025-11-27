NPB(日本野球機構)は26日、「NPBアワード2025」を開催。コミッショナー特別表彰特別賞に選出された阪神の石井大智投手が感謝の言葉を述べました。シーズン50試合連続無失点のNPB新記録を達成した偉業を称えられ、コミッショナー特別表彰特別賞が与えられました。石井は今年、53試合に登板し防御率は0.17を記録。前年度の30ホールドを上回る36ホールドを記録し、連続無失点のNPB新記録も樹立しました。授賞式でコメントを求められた