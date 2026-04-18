オイシックス新潟アルビレックスBCが昨季限りでソフトバンクを戦力外となり、今季はメキシカンリーグのユカタン・ライオンズでプレーしていた又吉克樹投手（35）を獲得することが17日、分かった。右横手の変則フォームを武器としてNPB通算503試合に登板し、歴代6位の173ホールドを記録した男が、新潟の地で再スタートを切る。ファーム・リーグ参加3年目のシーズンを戦っているオイシックスに、実績抜群の右腕が加入する。NPB通