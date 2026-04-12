◇関西学生野球連盟春季リーグ第2節2回戦立命大6―5近大（2026年4月12日甲子園）関西学生野球の春季リーグ第2節2回戦が12日に行われ、立命大が近大にサヨナラ勝利を飾って白星発進を決めた。今秋ドラフト候補に挙がる最速151キロ左腕の有馬伽久（4年）は、1回4失点で降板。被安打3、4与四球と本調子とは程遠い姿に片山正之監督は「左手人差し指に豆ができ、いい状態になる前に試合を迎えることになった。それでも、うち