日本野球機構（NPB）は9日、審判員の基本的な動作や試合でのポイントなどを紹介する動画「野球の審判超・初級編feat.Kishiboy」を公式YouTubeチャンネルで公開した。難しいことを簡単そうに紹介する「Kishiboy（キシボーイ）」との初のコラボ動画で、審判員に「興味を持っていただきたい」、「知っていただきたい」という思いから制作された。本動画は、野球の審判員の知識や動きをあまり知らない人向けに、興味や自信を持