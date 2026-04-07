プロ野球は開幕3カードを終え、9戦22発の日本ハムを筆頭に多くの球団が本塁打数を増やしている。現在のペースなら最近5年で最も多い年間1327本に達する計算で、近年の「投高打低」の傾向に変化が起きる可能性がある。ファンの間でささやかれる「ボールが飛ぶようになった」は本当か。選手、コーチら現場の実感を探った。やはり本塁打は野球の「華」だ。昨季まで極端な投高打低とされたプロ野球で開幕早々「異変」が起きている