京都・南丹市で11歳の安達結希さんの遺体を遺棄した疑いで逮捕された37歳の父親が、「衝動的に首を絞めて殺害した」という趣旨の供述をしていたことが分かりました。田んぼや山に囲まれた、のどかな街で起きた死体遺棄事件。FNNの取材で、安達容疑者の人物像が明らかになっています。幼少期から京都府内で暮らしていた安達容疑者。小・中学校時代は真面目な性格で生徒会長を務めたこともあったといいます。しかし、家庭環境は複雑