U-15 デジタルチャレンジ特設ページ」から申し込み…応募期間は4・16〜5・7NPBエンタープライズなどは9日、メキシコ・メリダで開催される「第7回 WBSC U-15 ワールドカップ」（9月25日〜10月4日）に出場する侍ジャパンU-15日本代表選手をインターネット上で募集すると発表した。デジタルトライアウトで第1次審査・選考を実施。最終選考会を経て、代表選手を決める。応募条件は、「U-15 ワールドカップ」の使用球が硬式球のた