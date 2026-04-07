日本野球機構（NPB）の理事会と実行委員会が6日に都内で開かれ、ゲームオペレーション委員会から時間制限「ピッチクロック」に関する検証が報告された。NPBの中村勝彦事務局長は「スピードアップの一環でピッチクロックは常にテーマの中に入っている。しっかりと検討を続けていきます」と説明し、サイン交換機器「ピッチコム」を含めて審議を継続する。MLBは23年のピッチクロック導入により時間短縮に成功。不慣れなNPB選手はW