4月13日に遺体で発見された、京都府南丹市園部町に住んでいた安達結希さん（11）。当初は行方不明事件として捜査が進んでいたが、15日、事態は急展開を迎えた。【写真】下校時、結希くんが「よく可愛がっていた」犬のハチ義父・安達容疑者の「偽装工作」「結希さんの義理の父にあたる安達優季容疑者（37）が、死体遺棄の容疑で逮捕されました。遺棄に加えて“衝動的に首を絞めて殺した”と殺害を認める供述もしており、京都地検