10月13日に閉幕した、大阪・関西万博。来場者数は2901万人を記録し、運営収支は230億〜280億円の黒字に。大阪府の吉村洋文知事も「大きな黒字になったことは成果だと思う」とコメントするなど、予想を上回る大盛況を見せた。【写真】激レア!?「黒いミャクミャク」に遭遇した石破元首相『ミャクミャク旅立ちセレモニー』開催中でも大きな話題となったのが、なんといっても公式キャラクター『ミャクミャク』だろう。当初はそのビ