廣山望監督が率いるU-17日本代表は現地11月21日、カタールで開催されているU-17ワールドカップの準々決勝で、オーストリアと対戦。惜しくも０−１で敗れ、８強で敗退が決定した。序盤から優勢に試合を進めていた日本は、何度もチャンスを創出したものの、ものにできない。逆に49分、セットプレーの流れから痛恨の失点を喫し、この１点が重くのしかかる結果となった。グループステージで、アフリカ王者モロッコと欧州覇者ポル