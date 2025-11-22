「日本が負けるとは！」「アジアの限界なのか」快進撃の日本、無念の８強敗退に韓国驚き「我々より100倍強かったのに…」【U-17W杯】
廣山望監督が率いるU-17日本代表は現地11月21日、カタールで開催されているU-17ワールドカップの準々決勝で、オーストリアと対戦。惜しくも０−１で敗れ、８強で敗退が決定した。
序盤から優勢に試合を進めていた日本は、何度もチャンスを創出したものの、ものにできない。逆に49分、セットプレーの流れから痛恨の失点を喫し、この１点が重くのしかかる結果となった。
グループステージで、アフリカ王者モロッコと欧州覇者ポルトガルを破るなど、快進撃を続けてきた廣山ジャパンの敗退は、隣国にも驚きをもたらしたようだ。韓国のポータルサイト『Naver』上では、次のような声が上がった。
「日本がここで負けるとは！」
「チャンスはかなりあったのに」
「アジアサッカーの限界なのか」
「日本は本当に素晴らしいサッカーで８強勝ち上がってきた」
「我々より100倍も強かったのに...」
「ミドルシュート１本で負けたが、日本が優勢だった」
「32強の韓国とはレベルが違った」
日本の敗戦でアジア勢は全滅となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
