バンダイは、『ディズニー ツイステッドワンダーランド』より「ディズニー ツイステッドワンダーランド ハーツラビュル寮 マジカルペン」(5,940円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年6月発送予定。2026年6月発送予定「ディズニー ツイステッドワンダーランド ハーツラビュル寮 マジカルペン」(5,940円)2025年で5周年を迎えた学園アドベンチャーゲーム『