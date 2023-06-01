AnimeJapan 2026で、アニプレックスブースの全体情報が公開されました。会場中央のステージと周辺展示を組み合わせた構成で、2日間にわたり全15ステージが実施されます。新作から人気シリーズまで幅広い作品が並ぶため、作品ファンの回遊計画を立てやすい発表内容です。 アニプレックス「AnimeJapan 2026 ブース情報」 開催日：2026年3月28日（土）〜3月29日（日）会場：東京ビッグサイト（東京国際展